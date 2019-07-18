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Факти / Україна

В Україну повертається спека: прогноз погоди на вихідні (КАРТА)

У вихідні, 20 та 21 липня, в Україні очікується суттєве потепління – на півдні до +32.

погода

У суботу, 20 липня, дощі та грози очікуються на заході та деяких областях у центрі країни.

На решті території – сухо та сонячно.

У південних та східних регіонах – від +27 до +29.

У центрі +28, на півночі та заході в середньому +26.

У Києві без опадів, вночі 13-15, а вдень 24-26 вище нуля.

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На неділю, 21 липня, синоптики прогнозують дощі лише на крайньому заході, а також у Київській, Харківській та Полтавській областях.

На півдні температура підвищиться до +32, у центрі та на сході – від +29 до +31.

У північних та східних областях +28.

У столиці дощ і гроза, вночі 16-18, вдень 26-28 градусів тепла.

Раніше Факти ICTV писали, якою буде погода у день виборів до Верховної Ради 21 липня.

Джерело: Укргідрометцентр

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