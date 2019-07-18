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Факти / Україна

Європарламент вимагає від РФ негайно звільнити українських моряків

Депутати Європарламенту ухвалили резолюцію, в якій засудили дії Росії щодо утримання українських політв’язнів.

Європарламент вимагає від РФ негайно звільнити українських моряків

За резолюцію проголосували 458 євродепутатів, 80 були проти та 89 утрималися.

У документі Європарламент вимагає від РФ негайного виконання рішень Міжнародного трибуналу в Гамбурзі щодо звільнення 24 військовополонених українських моряків і повернення захоплених кораблів.

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У резолюцію також була внесена поправка, в якій депутати закликали Росію визнати свою відповідальність за катастрофу МН-17 на Донбасі та співпрацювати зі слідством.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал з морського права задовольнив позов України щодо захоплення Росією 24 українських моряків і 3 кораблів у 2018 році.

17 липня Лефортовський суд Москви продовжив термін арешту 24 українським морякам, затриманим у Керченській протоці, на три місяці.

Джерело: Укрінформ

Фото: Dreamstime

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