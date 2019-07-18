Незабаром день голосування, де виборцю потрібно буде, окрім мажоритарника, обрати одну з 22 партій. Для тих, хто не визначився з політсилою, Факти ICTV розробили тест.

Вибори до Верховної Ради 2019 відбудуться вже 21 липня. Соціологія показує, що більшість громадян вже визначились зі своїми фаворитами, втім, залишається відсоток людей, який досі не знає, кого обрати.

Одні партії – відверто опозиційні, інші підтримують діяльність президента, треті обрали нейтралітет. Їх погляди щодо важливих для країни питань різняться.

Парламент – це той законодавчий орган, який буде відповідати за внутрішню політику наступні п’ять років. Вони ухвалюють закони, ухвалюють або відправляють на доопрацювання бюджет країни на наступний рік, голосують за або проти відставки чиновників.

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Як не помилитись і обрати дієвий склад Верховної Ради, щоб згодом не нарікати на їх роботу? Факти ICTV пропонують пройти тест, щоб зрозуміти, з якою партією співпадають ваші погляди.

Нагадаємо, що волевиявлення громадян – суто персональний вибір. Ані рідні, ані ЗМІ, ані тим паче політсили не можуть на цей вибір впливати.

Якщо ви хочете детальніше ознайомитись з партіями, їх програмами та першими десятками, Факти ICTV запустили спецпроект про парламентські вибори 2019, де ви зможете це зробити.