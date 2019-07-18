Президент України Володимир Зеленський доручив МЗС розробити механізм надання українського громадянства як другого для етнічних українців з дружніх країн.

В Україні можуть почати видавати етнічним українцям за кордоном як друге громадянство українське.

Президент також доручив розробити механізм спрощеного надання українського громадянства людям, які потерпають від порушення прав і свобод у своїх країнах.

Про таке рішення Володимир Зеленський повідомив після продовження арешту 24 українським морякам і підписання президентом РФ указу про спрощений порядок надання українцям російського громадянства.

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Офіс президента обурений відповідними рішеннями та, зокрема, відповідним указом.

Ми розуміємо, що він спрямований на наших громадян, які вимушені проживати на тимчасово окупованих територіях. Ми вважаємо, що цей крок створює додаткові перешкоди на шляху до деескалації конфлікту та реінтеграції Донбасу, прихильність до яких керівництво Росії неодноразово декларувало, – заявили в Офісі президента.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким спростив отримання російського громадянства для жителів Донбасу.