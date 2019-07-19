Як варто поводитися на виборчій дільниці та що заборонено робити, нагадали у громадянській мережі ОПОРА.

На виборчій дільниці не можна агітувати, вести фото- відеозйомки у кабінці для голосування. Це стосується навіть якщо виборець фотографує власний бюлетень – розцінюється як порушення таємниці голосування.

Про це на брифінгу нагадала координатор ОПОРИ Ольга Айвазовська.

– Для виборців основне – прийти на дільницю з паспортом. Також виборцям слід звернути увагу, щоб за столом сиділи поруч два члени комісії, щоб між ними була взаємна перевірка щодо наявності виборця у списку, – каже вона.

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Також варто пам’ятати, що у день виборів, 21 липня, та напередодні, 20 липня, заборонено проводити агітацію.

Отримати бюлетень можна лише за власним паспортом, жодних інших документів, крім тимчасової довідки, якщо втрачено паспорт, використовувати не можна.

До речі, раніше ми писали, куди звертатися у разі порушень на виборах.