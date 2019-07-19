Населення України за останні п’ять зменшилося на 122,4 тис. людей.

У період з січня по травень 2019 року чисельність населення України зменшилася на 122,4 тис. людей.

Відповідно, чисельність наявного населення в Україні станом на 1 червня становила 42,3 млн осіб.

Наразі залишається суттєвим перевищення кількості померлих над новонародженими. На 100 померлих – 49 новонароджених.

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Раніше аналітики ООН зробили прогноз, в якому припустили, що кількість населення України з урахуванням Криму до 2030 року скоротиться до 40,88 млн осіб. До 2040 року ця цифра становитиме 38 млн.

До слова, до 2050 року чисельність населення, за даними ООН, може скоротитися, як мінімум, на 1% в 55 країнах.