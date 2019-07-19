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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Допомога ще 1,5 млн сімей: правила отримання субсидій змінять

Андрій Герус пропонує направити спецмита на імпорт з РФ дизельного палива і скрапленого газу на субсидії українцям.

Допомога ще 1,5 млн сімей: правила отримання субсидій змінять

Введені Кабміном спецмита на імпорт з РФ дизельного палива і скрапленого газу потрібно направити на субсидії для малозабезпечених верств населення.

За словами представника президента у Кабінеті міністрів Андрія Геруса, це близько 2 млрд грн на рік.

Він також повідомив, що кількість субсидіантів з січня 2018 року по січень 2019 року зменшилася з 6,9 млн домогосподарств до 3,6 млн домогосподарств.

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– На моє переконання, додатково 1-1,5 млн незабезпечених сімей обгрунтовано мають право на субсидії, тому ми зараз розробляємо відповідні зміни у правила отримання субсидій, – повідомив Герус.

До слова, систему надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг можуть змінити до наступного опалювального сезону.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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