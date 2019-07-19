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Факти / Україна

FT: вибори до Ради – шанс для України перейти на новий рівень

У світових ЗМІ позачергові парламентські вибори в Україні називають ледь не єдиним шансом перейти на новий рівень розвитку, який вона не має права змарнувати.

Україна

Директор з питань України в ЄБРР Маттео Патроне вважає вибори до Верховної Ради 21 липня новою точкою відліку для України.

За його словами, Україна наближається до 30-річчя незалежності від СРСР, тому настав час поглянути на себе у дзеркало і підбити підсумки з жорсткою чесністю.

У статті для Financial Times він наголосив, що сьогодні Україна – це країна з доходами нижче середнього у Східній Європі, а це наслідок незліченних змарнованих можливостей.

Читайте: Вибори до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

Водночас Патроне вважає, що вона має величезний потенціал – природні ресурси, найродючіші грунти у світі, висококваліфіковану робочу силу та людський капітал.

Визнає він й успіхи деяких реформ, які скорочують простір для корупції.

– Ми впевнені, що існує фундамент, на якому можна продовжувати будувати демократичну і заможну Україну. Дуже вірогідно, що після парламентських виборів президентські сили будуть в переважаючій позиції, якої не було в жодної партії за останні 20 років. Важко передбачити, що буде далі, але одна річ очевидна: Україна не можна пропустити ще одну можливість, – пише він у статті.

До слова, Факти ICTV підготували список партій на парламентських виборах 2019.

Джерело: УНІАН

Фото: Dreamstime

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