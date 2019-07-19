У Донецькій області дідусь ґвалтував свою онуку, поки мати їздила на заробітки до Польщі. Унаслідок чисельних статевих актів дівчинка завагітніла.

На Донеччині 64-річний дідусь ґвалтував свою онуку, поки мати їздила на заробітки.

Заступник глави Нацполіції В’ячеслав Аброськін повідомив, що дівчинка розповіла про все тільки тоді, колі лікарі викликали поліцію.

У зв’язку зі скрутним матеріальним становищем 30-річна мати періодично виїжджала на заробітки до Польщі, свою доньку залишала на батьків співмешканця.

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– Після покращення матеріального становища дитину забрала до себе в Гданськ, де через деякий час за направленням навчального закладу дитину обстежили у місцевій лікарні, де було встановлено вагітність терміном 7 місяців, – йдеться у повідомленні.

Вона народила дівчинку у пологовому центрі Гданська.

За фактом зґвалтування поліція розшукує чоловіка, який зник з місця проживання.

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Нагадаємо, на Луганщині батько намагався зґвалтувати 5-річну доньку.