Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що якщо українці досягнуть успіху в становленні демократичної та безпечної країни, то це відштовхне Росію.
Повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що безпека Сполучених Штатів, зокрема, залежить від безпеки України.
– Українці віддані ідеї демократичних цінностей. І це хороша можливість для України і далі продовжувати йти цим шляхом. Для США це також дуже важливо.
Ми переконані, що успіх українців у встановленні демократичної, процвітаючої і безпечної України відштовхує Росію. Ми розцінюємо безпеку України, як свою безпеку. І ці вибори є важливим компонентом цього, – сказав Тейлор.
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Представник США зазначив, що позитивні очікування українців від парламентських виборів зараз є вищими, ніж будь-коли.
– Українці хочуть чесних виборів, – наголосив посол.
Нагадаємо, депутати Конгресу США внесли на розгляд Палати представників проект закону, який передбачає санкції проти Росії за захоплення українських моряків та суден.