Повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що безпека Сполучених Штатів, зокрема, залежить від безпеки України.

– Українці віддані ідеї демократичних цінностей. І це хороша можливість для України і далі продовжувати йти цим шляхом. Для США це також дуже важливо.

Ми переконані, що успіх українців у встановленні демократичної, процвітаючої і безпечної України відштовхує Росію. Ми розцінюємо безпеку України, як свою безпеку. І ці вибори є важливим компонентом цього, – сказав Тейлор.