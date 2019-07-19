Погода в Україні 19 липня буде хмарною, але без опадів.
19 липня лише у Карпатах вдень місцями очікується невеликий дощ.
Вітер західний, 5-10 м/с.
Вночі температура повітря коливатиметься у межах 9-14° тепла, вдень повернеться звична літня спека – 23-28°.
У південній частині України трохи спекотніше – 12-17° вночі і 25-30° вдень.
Читайте: В Україну повертається спека: прогноз погоди на вихідні (КАРТА)
У Києві сьогодні без опадів.
Вночі варто очікувати 12-14° вище нуля, а вдень потеплішає до 24-26°.
До слова, у день голосування на позачергових виборах до Верховної Ради, 21 липня, температура повітря сягатиме 30-33° тепла.
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