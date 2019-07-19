Посольство Росії у Великій Британії опублікувала в соцмережі карту з українським Кримом.
Посольство РФ у Великій Британії опублікувало в Twitter карту, на якій Крим позначений українською територією.
У пості процитували слова міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про “проведення країнами НАТО агресивної політики по відношенню до Москви”.
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Після цього посольство України опублікувало цей само пост у своєму акаунті і подякувало Росії за визнання очевидного факту.
Також в українській дипмісії заявили, що чекають подібних кроків від інших відомств Кремля, зокрема МЗС.
До слова, у Києві на виборах президента України, 31 березня, у школі вивісили карту України без Криму.
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