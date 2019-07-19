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Факти / Україна / Суспільство

Скільки людей живе в Києві – названо точну цифру

У Києві офіційно зареєстровано 2 млн 651 тис. 235 осіб. Жінок у столиці більше ніж чоловіків.

Київ

Заступник голови КМДА Дмитро Давтян оприлюднив дані Електронного реєстру територіальної громади.  За його словами у Києві офіційно зареєстровано 2 млн 651 тис. 235 осіб.

– Ми поки що єдине місто, де точна та актуальна інформація про чисельний склад зареєстрованого населення знаходиться в електронному вигляді, – розповів Давтян.

Він зазначив, що серед жителів столиці переважають жінки. Їх зареєстровано 1 504 144, що становить 56,7% від загальної кількості киян.

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Реєстр дає можливість контролювати рівень заселеності районів, спрогнозувати розвиток міста на наступні роки, а також володіти інформацією про демографічний стан.

Нагадаємо, населення України за останні п’ять місяців зменшилося на 122,4 тис. людей.

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