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Факти / Україна / Політика

Слуга Народу сподівається на коаліцію з Голосом – Шефір

В Офісі президента не бачать коаліції партії Слуга народу з партією Петра Порошенка Європейська солідарність, але не виключають співпрацю з Голосом і ВО Батьківщина.

рада

Перший помічник президента України Сергій Шефір сказав, що Слуга Народу сподівається на прохід партії Голос до Верховної Ради.

Партія Слуга народу бачить у новому скликанні Верховної Ради коаліцію з партією Голос.

– Ми завжди хотіли коаліцію і навіть це було видно по заявах Володимира Зеленського в передвиборній кампанії, – заявив Шефір.

Він допустив, що коаліція партії Слуга народу може бути сформована з партією Батьківщина, але повністю виключив коаліцію з Європейською солідарністю.

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– З Порошенко – ні, з Тимошенко цілком можливо. Якщо, звичайно, будуть нормальні вимоги. Я взагалі проти коаліції, – зазначив перший помічник українського президента.

Нагадаємо, Юлія Тимошенко вважає, що партія Батьківщина може об’єднатися тільки зі Слугою народу і Голосом.

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