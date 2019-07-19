Ставки на вибори до Верховної Ради 2019 продовжують приймати букмекерські контори.

Вибори до Верховної Ради 2019 відбудуться 21 липня. Букмекерські контори приймають ставки на те, які партії пройдуть до парламенту.

Ставки на вибори 2019, за прогнозами однієї з контор, вказують на те, що партія Слуга народу зможе набрати більше 47,5% голосів. Опозиційна платформа За життя залишається на другому місці. Коефіцієнт на те, що вона набере більше 11,5%, становить 1,70.

На парламентських виборах 2019 партія Європейська солідарність може набрати більше 7,5% підтримки. На це вказує коефіцієнт 1,72.

Партії Батьківщина та Голос мають шанс подолати бар’єр 6,5% з коефіцієнтами 1,75 і 2,20 відповідно.

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Ставки букмекерів на вибори до Верховної Ради 2019 / 2 фотографии

Ставки на вибори 2019 ще однієї букмекерської контори дещо відрізняються. Лідером залишається партія Слуга народу. Коефіцієнт на те, що їй вдасться набрати більше 47,5% голосів, становить 1,74. Опозиційна платформа За життя може набрати 12,5% підтримки.

Коефіцієнт на те, що Європейська солідарність набере більше 7,5% підтримки, становить 1,65. Партії Батьківщина та Голос на парламентських виборах 2019 також можуть подолати бар’єр 7,5%.

До слова, раніше Факти ICTV публікували список партій на вибори до Верховної Ради 2019.