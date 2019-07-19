21 липня буде задіяно додатково 132,5 тис. правоохоронців і систему авіаційної безпеки МВС.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що в день проведення позачергових виборів до Верховної Ради для забезпечення порядку вперше буде задіяна система авіаційної безпеки МВС.

Також 21 липня будуть задіяні додатково 132,5 тис. співробітників МВС.

З них порядок забезпечуватимуть 73,7 тис. поліцейських, 6 593 нацгвардійця, 38 201 рятувальник, 8 029 прикордонників, 1 289 співробітників ДМС та 4 699 представників ВНЗ зі специфічними умовами навчання.

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За словами Авакова, буде посилено контроль державного кордону, протипожежні та піротехнічні підрозділи.

Він нагадав, що на виборчу дільницю не можна приносити символіку партії чи кандидата – в тому числі приходити на голосування в футболках чи кепках з символікою.

– Не можна голосувати за іншу людину; виносити бюлетень (неважливо – заповнений або ні) за межі ділянки; показувати кому-небудь заповнений бюлетень; фотографувати свій чи чужий бюлетень; опускати в урну більше одного (свого!) бюлетеня; навмисне псувати бюлетень; агітувати за партію або кандидата, – сказав він.

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