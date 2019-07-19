Суд у Тбілісі звільнив українку Юлію Сусляк, яку підозрювали в торгівлі своїми дітьми.

Грузинська прокуратура не знайшла вагомих доказів провини громадянки України Юлії Сусляк, яку затримали ще 26 квітня за підозрою у торгівлі дітьми.

Справу закрили і передадуть українським правоохоронцям.

За словами самої Сусляк, її справа була сфальсифікована.

– Я співпрацювала зі слідством, мене вмовляли визнати провину, користуючись моїм незнанням грузинського законодавства, говорили, що мені нічого не загрожує, – сказала вона.

Нагадаємо, 6 червня з Грузії в Україну літаком президента повернулися десять дітей сім’ї Сусляків з Хмельницької області.

Юлію Сусляк затримали 26 квітня при спробі переїхати в окуповану Росією Абхазію.

Джерело: Рустави 2