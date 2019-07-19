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Факти / Україна

В Україну знову прийде похолодання – дата

В Україні спека триватиме недовго, вже 23 липня прийде похолодання.

погода

Вихідні в Україні будуть спекотними, у південній частині, на сході та у більшості центральних областей очікується +27 +32 градуси.

Та незабаром спека відступить і прийде похолодання.

– А ось у вівторок північний вітер знову принесе відчутне похолодання. Коли і де – у подальших прогнозах, – написала синоптик Наталка Діденко.

Читайте: Прогноз погоди на серпень і початок осені в Україні

Тож вже з 23 липня знову прийдеться діставати зі шкафу кофтинки та куртки.

До речі, Факти ICTV публікували детальний прогноз погоди на день виборів до Верховної Ради 21 липня.

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