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Факти / Україна / Суспільство

Вартість навчання на популярних спеціальностях можуть підвищити у 2020 році

Вартість навчання на популярних спеціальностях за контрактом у вищих навчальних закладах може зрости у 2020 році.

Студенти

Проект постанови Кабінету міністрів Про деякі питання запровадження індикативної собівартості, завдяки якому підвищать вартість навчання на популярних спеціальностях, проходить стадію погодження.

Остаточне рішення ухвалюватиме Кабінет міністрів. Проект постанови встановлює межу, нижче якої не можна опустити ціну на контрактне навчання на певних спеціальностях.

Планується, що у 2020 році мінімальна ціна на навчання становитиме 60% від середньої вартості підготовки одного студента за кошти державного бюджету. У 2021 і 2022 роках цей показник може зрости до 70% і 80% відповідно.

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Вартість навчання може зрости на 31-й спеціальності, зокрема таких як:

  • політологія;
  • психологія;
  • журналістика;
  • право;
  • міжнародні відносини;
  • філологія;
  • економіка;
  • соціологія;
  • менеджмент;
  • маркетинг;
  • облік та оподаткування;
  • медицина;
  • ветеринарія.

Якщо проект постанови ухвалять, вартість навчання має зрости не більше, ніж на 10-25%.

Мінімальна вартість навчання також не може перевищувати три середньомісячні заробітні плати у регіоні вищого навчального закладу.

До слова, абітурієнти, в яких є помилки у свідоцтві про освіту можуть подавати заяви на вступ без заміни документу.

Джерело: УНН

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