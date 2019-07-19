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Факти / Україна / Політика

Вибори до Верховної Ради: 19 липня – останній день агітації

П’ятниця, 19 липня – останній день, коли кандидати у народні депутати на виборах до Верховної Ради мають право проводити агітацію.

Вибори в Україні

Парламентські вибори відбудуться 21 липня, тому відповідно до закону 19 липня – останній день проведення передвиборної агітації.

У законі Про вибори народних депутатів України зазначається, що передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п’ятниці перед днем ​​виборів.

Читайте: Вибори до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

Тобто в суботу, 20 липня, о 00.00 починається так званий день тиші, коли всі стіни, стовпи і борди мають бути очищені від політичної реклами.

За агітацію у день тиші перед виборами передбачено покарання. Яке саме – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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