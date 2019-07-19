Президенту Володимиру Зеленському презентували мобільні житлові модулі, які зовсім скоро почнуть тестувати у зоні ООС.

Президенту Володимиру Зеленському презентували мобільні житлові модулі, які мають покращити умови перебування українських бійців на передовій.

За словами президента, у них є кондиціонер, обігрівач, душ, туалет і мобільні пральні.

Він додав, що вони мають покращити умови перебування військових на передовій, проте їх також можуть знадобитися і під час проведення військових навчань.

– Всього нам потрібно 200 таких комплексів. 30 з них вже готові, іще 10 будуть готові невдовзі, я думаю, що до кінця цього року відповідну задачу ми виконаємо, – сказав Зеленський.

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Серед житлових модулів будуть і такі, які вкопуватимуть у землю. Комплектація змінюватиметься залежно від місця розташування.

Перші модулі тестуватимуть у зоні ООС протягом місяця і почнуть вже невдовзі. Виявлені недоліки будуть враховані під час виконання замовлення.

До слова, українська компанія ХАДО представила снайперську гвинтівку Snipex T-Rex.

Фото: НАШ.МАКСІ-ТВ