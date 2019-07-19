Які законопроекти в першу чергу необхідно прийняти після створення нового парламенту, на скільки можна знизити ціну газу, і яка повинна бути мінімальна пенсія, розповіла лідер партії Батьківщина Юлія Тимошенко.

Юлія Тимошенко перед виборами у Верховну Раду в інтерв’ю з Лідером партії Про головне на ICTV заявила, що ціну на газ можна знизити удвічі.

– Перше, це законопроект, який лежить у Верховній Раді – це повернути український газ для споживання людям і бюджетній сфері. І цим законом встановити граничну рентабельність, граничний прибуток, який можна закласти в ціну на газ. Ми пропонуємо 30%, сьогодні закладають 250-300%, – сказала вона.

За словами Тимошенко, після прийняття такого закону ціни на газ не потрібно буде встановлювати постановою уряду.

– Якщо такий закон буде прийнятий, то ціна на газ буде знижена удвічі, ціна на тепло – удвічі, ціна на гарячу воду – удвічі, – додала політик.

Вона зазначила, що необхідно прийняти закон про обов’язкове медичне страхування.

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У це страхування входитиме лікування в будь-якому медичному закладі України та забезпечення ліками.

– Третє, що ми невідкладно думаємо можна зробити, це, безумовно, бюджет України на наступний рік. Це ключовий, фундаментальний законопроект, який може просто переключити політику держави. Бюджет на наступний рік – це концентрована нова політика. Там кожна цифра дуже багато важить, – сказала Тимошенко.

Вона заявила, що перше, що повинні зробити нові парламент і уряд – це встановити мінімальну пенсію на рівні в 3 094 грн.

Тимошенко додала, що бюджет повинен враховувати гідні заробітні плати для бюджетників, тарифну політику та субсидії.

Також необхідно повернути соцвиплати чорнобильцям, афганцям і багатодітним сім’ям.

Раніше Факти ICTV публікували програму партії Батьківщина.