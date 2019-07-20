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Факти / Україна / Суспільство

Бойовики 26 разів обстріляли позиції ЗСУ – двоє військових загинули

За останню добу в зоні проведення операції Об’єднаних сил бойовики 26 разів порушили режим припинення вогню.

Бойовики 26 разів обстріляли позиції ЗСУ – двоє військових загинули

19 липня збройні формування Російської Федерації та її найманці 26 разів порушили режим припинення вогню. З них 11 разів – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.

У результаті обстрілів два українські військовослужбовці загинули, а троє отримали бойове травмування.

Бойовики також обстрілювали позиції українських військових з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів, снайперських гвинтівок та стрілецької зброї.

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Під обстріли потрапили Широкине, Богданівка, Мар’їнка, Талаківка, Тарамчук, Гнутове, Новотроїцьке, Березове, Красногорівка, Чермалик, Водяне, Авдіївка, Новогнатівка, Пищевик, Кримське, Південне, Новолуганське, Луганське та Щастя.

Нагадаємо, ворожий снайпер застрелив двох військовослужбовців одного з підрозділів окремої механізованої бригади імені Короля Данила.

Джерело: Штаб ООС

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