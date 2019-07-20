Три роки тому, 20 липня 2016 року, було убито журналіста Павла Шеремета. Факти ICTV склали хронологію розслідування, яке досі не змогло встановити його убивць.
У середу вранці, 20 липня, в Києві невідомі підірвали автомобіль, в якому знаходився відомий журналіст Павло Шеремет. Вибух прогримів на розі вулиці Богдана Хмельницького та Івана Франка практично одразу, як Шеремет виїхав з дому близько 7.45.
Очевидці повідомляють, що після замаху журналіст, який перебував у машині один, ще був живий, але помер до приїзду швидкої допомоги.
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Версії убивства
Слідчі Генпрокуратури опрацьовують чотири основні версії злочину: професійна журналістська діяльність; особиста неприязнь; дестабілізація обстановки в Україні; помилка об’єктом (підірваний автомобіль належав Олені Притулі, керівнику Української правди, де останні п’ять років працював Шеремет).
Пріоритетною вважають саме першу версію – помста за професійну діяльність журналіста.
Розслідування убивства Шеремета – 2016-2017 роки
- На початку серпня 2016 року в Генпрокуратурі заявили, що особи, які заклали вибухівку під машину, не встановлені. При цьому ГПУ розповсюдила фото підозрюваних.
- 10 серпня 2016 року генпрокурор Юрій Луценко заявив про серйозний прогрес у справі Шеремета. При цьому оприлюднити інформацію в ГПУ відмовилися.
- У серпні 2016 року Національна поліція звернулася до ФБР за допомогою у встановленні підозрюваних.
- На початку вересня 2016 року в поліції заявили про відсутність істотного прогресу в справі, але висловили впевненість, що “є всі шанси” розкрити убивство Шеремета.
- У середині жовтня 2016 року в прокуратурі заявили про досягнутий прогрес у слідстві щодо цієї справи.
– Їх (свідків. – Ред.) з’являється усе більше, – повідомив начальник кримінальної поліції Вадим Троян журналістам.
- У лютому 2017 року поліція визначила, що вибуховий пристрій, яким вбили журналіста, мав у своєму складі протипіхотну міну.
- Правоохоронці припустили, що замовлення на вбивство Шеремета надійшло з Російської Федерації.
- Глава МВС Арсен Аваков заявив, що спосіб, яким було убито журналіста, аналогічний тому, який був використаний під час підготовки замаху на нардепа Антона Геращенка.
- При цьому правоохоронці констатували, що у слідства немає жодної людини у статусі підозрюваного у цій справі.
- У травні 2017 року Юрій Луценко заявив, що слідство допустило серйозну помилку, не вилучивши одну з камер відеоспостереження. У СБУ, яка займалася вилученням камер, спростували цю інформацію.
- У липні 2017 року слідство знову вказало на ймовірність російського сліду в убивстві Шеремета.
– Після вбивства Шеремета схожим чином були вчинені три вбивства офіцерів СБУ та Міноборони, – заявив директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко.
- У жовтні 2017 року Юрій Луценко заявив, що розслідування вбивства Шеремета поки йде складно, але одна зачіпка може перевести справу до її розкриття.
- Під кінець року Нацполіція відзвітувала про те, що вбивці Шеремета, як і раніше, не встановлені.
2018 рік
- У травні в МВС заявили, що російське громадянство Шеремета ускладнює розслідування справи про його вбивство, тому що неможливо провести слідчі дії на території країни-агресора.
- У липні в Генпрокуратурі відзвітували про проведення більше 20 експертиз у рамках розслідування вбивства журналіста. Правоохоронці продовжують відпрацьовувати чотири версії злочину.
- У тому ж місяці поліція заявила, що слідство встановило людину, яка може бути причетною до вбивства Шеремета, але її особа ще не встановлена.
- У серпні слідство пояснило, що в підриві авто журналіста не було виявлено ознак терористичного акту.
- Тоді ж генпрокурор заявив, що у слідства з’явилася одна ниточка, яка, можливо, приведе до розкриття вбивства.
2019 рік
- У січні 2019 року Юрій Луценко визнав, що навіть ФБР не змогло допомогти в розкритті злочину. При цьому генпрокурор підкреслив, що коло підозрюваних у вбивстві Шеремета стало менше.
Нагадаємо, ім’я Шеремета внесено в Меморіал журналістам у Музеї новин Newseum у Вашингтоні, США.