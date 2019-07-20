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Факти / Україна / Політика

Три роки без відповіді: у Києві вшановують пам’ять Павла Шеремета

У Києві проходить акція вшанування пам’яті загиблого три роки тому журналіста Української правди Павла Шеремета.

Три роки без відповіді: у Києві вшановують пам’ять Павла Шеремета

На акції вшанування пам’яті загиблого три роки тому Павла Шеремета присутній тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор.

Він поклав квіти до місця загибелі Шеремета і тримав у руках листівку із написом Хто вбив Павла? 3 роки без відповіді.

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– Павло Шеремет являв собою найкраще, що є у розслідувальній журналістиці. Він — символ свободи преси, – сказав Тейлор.

Нагадаємо, ім’я Шеремета внесено в Меморіал журналістам у Музеї новин Newseum у Вашингтоні, США.

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