У Києві проходить акція вшанування пам’яті загиблого три роки тому журналіста Української правди Павла Шеремета.

На акції вшанування пам’яті загиблого три роки тому Павла Шеремета присутній тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор.

Він поклав квіти до місця загибелі Шеремета і тримав у руках листівку із написом Хто вбив Павла? 3 роки без відповіді.

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– Павло Шеремет являв собою найкраще, що є у розслідувальній журналістиці. Він — символ свободи преси, – сказав Тейлор.

На треті роковини вбивства Павла Шеремета ми закликаємо владу проявити прихильність до свободи преси і притягнути до відповідальності винних у його смерті. Незалежні ЗМІ відіграють важливу роль в українській демократії. pic.twitter.com/s5amYA210F — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 20 июля 2019 г.

Нагадаємо, ім’я Шеремета внесено в Меморіал журналістам у Музеї новин Newseum у Вашингтоні, США.