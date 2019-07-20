Спостерігачі Комітету виборців України повідомляють про масові факти порушень чинного законодавства у день тиші: розміщення в округах агітаційних матеріалів політичних партій, розміщення нових білбордів.

Спостерігачі КВУ повідомили про незаконну агітацію в Закарпатській, Запорізькій, Херсонській, Кіровоградській, Донецькій, Одеській, Черкаській, Миколаївській, Чернігівській областях. Також реклама кандидатів і партій активно присутня в інтернеті.

На Херсонщині в окрузі №186 розміщено низку білбордів, виконаних в стилістиці політичної партії Слуга Народу і написом: Зробимо їх ще раз! 21 липня.

В ОВО №184 білборди із написом: З турботою про людей! 21 липня. Обирай!. В ОВО №185 – білборди нашПАШ, що може відповідати ініціалам одного з кандидатів, а саме Павла Філіпчука, кандидата від Опозиційної платформи За життя.

У Запорізькій області в ОВО №80 20 липня розміщено білборди із написом: За рабочие места для молодежи, за сучасну медицину.

На Чернігівщині в окрузі №210 спостерігачі КВУ зафіксували значну кількість агітаційних матеріалів, досі розміщених на дошках оголошень і стовбах електроопор.

– У місті Кропивнцький в ОВО №99 20 липня присутня агітація кандидата Олександра Дануци. У місті Слов’янськ розміщено зовнішню рекламу, виконану в стилістиці політичних партій Опозиційна платформа За життя і Опозиційний блок. Окремі білборди виконано в радянській стилістиці, – зазначається в повідомленні КВУ.

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У день тиші партії продовжують агітувати / 3 фотографии

В інтернеті є реклама офіційного сайту кандидата в народні депутати України у ОВО №221 Володимира Петрова, а також сторінка з ознаками чорного PR проти кандидата в народні депутати по ОВО №96 Ярослава Москаленка.

Зокрема, поширюється реклама звернення одного із лідерів партії Патріот Михайла Чурила і політичної партії Опозиційний блок. На Закарпатті в день тиші від імені одного з кандидатів розсилають агітаційні СМС.

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