PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Війна на Донбасі: снайпер бойовиків застрелив двох військових ЗСУ

Ворожий снайпер застрелив двох військовослужбовців одного з підрозділів окремої механізованої бригади імені Короля Данила.

Війна на Донбасі: снайпер бойовиків застрелив двох військових ЗСУ

В результаті обстрілу снайпером на Донбасі загинули двоє військових окремої механізованої бригади імені Короля Данила.

У штабі повідомили, що під вогонь військові потрапили під час проведення інженерних робіт по обладнанню бліндажа.

Читайте: Уперше за порушення режиму тиші запроваджено покарання – Безсмертний

Одного військового госпіталізували в найближчу районну лікарню, де він помер від отриманого поранення.

Другий військовий отримав вогнепальне поранення в бік і руку під час спроби винести побратима на ношах із зони обстрілу. Він загинув на місці.

Нагадаємо, 18 липня бойовики шість разів обстріляли українські позиції і поранили одного бійця.

Джерело: Штаб ООС

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зеленський віддасть наказ про загальну мобілізацію, якщо буде необхідно – радник
Ситуація на Донбасі: шість обстрілів і один поранений
Чатують і вдень, і вночі. Бойовики накривають ЗСУ прицільним вогнем
Макрон обговорив з Путіним роботу у нормандському форматі
В Офісі президента хочуть вийти на розмову з РФ “на рівних”
Обмін полоненими: у Мінську домовилися про схему 208 на 69
Київ назвав видавання паспортів РФ на Донбасі загрозою всій Європі
Обстріли не припиняються. Бойовики виходять з окопів і полюють за кулеметниками
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка