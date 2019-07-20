Ворожий снайпер застрелив двох військовослужбовців одного з підрозділів окремої механізованої бригади імені Короля Данила.

В результаті обстрілу снайпером на Донбасі загинули двоє військових окремої механізованої бригади імені Короля Данила.

У штабі повідомили, що під вогонь військові потрапили під час проведення інженерних робіт по обладнанню бліндажа.

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Одного військового госпіталізували в найближчу районну лікарню, де він помер від отриманого поранення.

Другий військовий отримав вогнепальне поранення в бік і руку під час спроби винести побратима на ношах із зони обстрілу. Він загинув на місці.

Нагадаємо, 18 липня бойовики шість разів обстріляли українські позиції і поранили одного бійця.