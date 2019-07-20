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Вибори до Ради: з мажоритарної гонки вибули 136 кандидатів

З парламентської гонки у мажоритарних округах вибуло 136 кандидатів, серед яких було 27 так званих “клонів”.

Вибори до Ради: з мажоритарної гонки вибули 136 кандидатів

З парламентської кампанії у мажоритарних округах вибули 136 кандидатів, або 4,22% від початкової кількості претендентів.

Як повідомляє рух Чесно, серед 136-ти вибулих – 27 так званих “клонів” у 17 округах.

Також з-поміж 136 кандидатів, що вибули, 93 були самовисуванцями, 43 балотувалися від партій.

Читайте: Вибори до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

129 – забрали документи за власним бажанням, реєстрацію сімох скасували примусово. Загалом, скасовано реєстрацію кандидатів, які балотувалися у 86-ти округах.

Нагадаємо, Факти ICTV писали, як проголосувати жителям ООС на парламентських виборах 2019.

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