З парламентської гонки у мажоритарних округах вибуло 136 кандидатів, серед яких було 27 так званих “клонів”.
З парламентської кампанії у мажоритарних округах вибули 136 кандидатів, або 4,22% від початкової кількості претендентів.
Як повідомляє рух Чесно, серед 136-ти вибулих – 27 так званих “клонів” у 17 округах.
Також з-поміж 136 кандидатів, що вибули, 93 були самовисуванцями, 43 балотувалися від партій.
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129 – забрали документи за власним бажанням, реєстрацію сімох скасували примусово. Загалом, скасовано реєстрацію кандидатів, які балотувалися у 86-ти округах.
Нагадаємо, Факти ICTV писали, як проголосувати жителям ООС на парламентських виборах 2019.
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