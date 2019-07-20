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Факти / Україна / Політика

Є гарячі версії: Луценко про справу Шеремета

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета з’явилися гарячі версії.

Є гарячі версії: Луценко про справу Шеремета

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що у справі вбивства журналіста Павла Шеремета допитано сотні осіб, а також є гарячі версії.

– Вчора заслухав черговий щоквартальний звіт начальника Нацполіціі і начальника карного розшуку у справі вбивства Павла Шеремета.

Допитано сотні людей. Перевірено десятки тисяч. Залучені іноземні фахівці. Є гарячі версії, – написав Луценко.

Читайте: Річниця убивства Шеремета: хронологія розслідування, яке триває три роки

Нагадаємо, Володимир Зеленський у вівторок, 23 липня, збирає правоохоронні органи, аби вони доповіли йому про хід розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

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