Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета з’явилися гарячі версії.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що у справі вбивства журналіста Павла Шеремета допитано сотні осіб, а також є гарячі версії.

– Вчора заслухав черговий щоквартальний звіт начальника Нацполіціі і начальника карного розшуку у справі вбивства Павла Шеремета. Допитано сотні людей. Перевірено десятки тисяч. Залучені іноземні фахівці. Є гарячі версії, – написав Луценко.

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Нагадаємо, Володимир Зеленський у вівторок, 23 липня, збирає правоохоронні органи, аби вони доповіли йому про хід розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.