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Факти / Україна / Політика

Зеленський хоче отримати звіт про розслідування справи Шеремета

Володимир Зеленський у вівторок, 23 липня, збирає правоохоронні органи, аби вони доповіли йому про хід розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

Зеленський хоче отримати звіт про розслідування справи Шеремета

Президент України Володимир Зеленський закликав Генерального прокурора, Міністра внутрішніх справ, голову Національної поліції та голову Служби безпеки зібратися й доповісти про перебіг розслідування у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

Зеленський зазначив, що українська спільнота вже давно має отримати відповідь на питання Хто вбив Павла?

– Розкриття вбивства Павла Шеремета попередній президент та правоохоронні органи називали справою честі. Минуло 3 роки. Питань залишається більше, ніж відповідей.

23 липня прошу зібратися Генпрокурора, Міністра внутрішніх справ, голову Нацполіції та голову СБУ й доповісти про хід розслідування, — зазначив Зеленський.

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Нагадаємо, ім’я Шеремета внесено в Меморіал журналістам у Музеї новин Newseum у Вашингтоні, США.

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