В Україні проходять вибори до Верховної Ради 2019. Що відбувається у штабі партії Слуга народу – читайте в матеріалі.
Що відбувається та який вигляд має штаб партії Слуга народу – читайте на Фактах ICTV.
Штаб партії знаходиться у КВЦ Парковий. Його оформлення мало відрізняється від оформлення під час президентських виборів. На сценах виступають спікери команди, облаштовані фотозони.
Штаб Слуги Народу умовно поділений на кілька зон. В одній із них можна пограти в настільний теніс і футбол. Ще в одній зоні розташувався бар. Тут пригощають картоплею фрі та бургерами.
Бургери і картопля фрі: що відбувається в штабі Слуги народу / 9 фотографий
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Нагадаємо, Факти ICTV слідкують за виборами до Верховної Ради онлайн.
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