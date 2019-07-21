Виборчий бюлетень на парламентські вибори 2019, який людина помилково може зіпсувати, підлягає обміну на новий. Як заповнювати бюлетні і чому не у всіх по два бюлетеня – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Бюлетень на парламентські вибори 2019 виборець отримає на руки, коли пред’явить документ, що підтверджує його особу та громадянство України.
Далі доведеться поставити підписи: у списку виборців про отримання документа і на контрольному талоні бюлетеня.
Як заповнювати бюлетені
Вам видадуть два бюлетені, якщо ви голосуєте за місцем прописки. Один – зі списками партій, інший – із кандидатами, які балотуються по вашому мажоритарному округу.
Перший – стандартний для всіх. Другий – різниться для виборців у різних округах (довжина бюлетеня залежить від кількості депутатів, котрі балотуються).
У кожному з них необхідно поставити по одній позначці.
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Хто змінив місце голосування, той голосуватиме тільки за партійні списки.
У квадраті проти назви партії, яку ви хочете підтримати на виборах, слід поставити позначку +.
Аналогічним чином необхідно залишити позначку в другому бюлетені навпроти прізвище депутата-мажоритарника, за якого ви вирішили проголосувати в своєму окрузі.
Після цього виборець повинен особисто опустити свої бюлетені в урну на дільниці.
Що заборонено робити з бюлетенем
- Голосувати можна лише у спеціально обладнаній кабінці.
- Передавати комусь іншому свій бюлетень заборонено.
- В кабінці може перебувати лише одна особа (за винятком людей, які потребують допомоги за станом здоров’я).
- Виносити бюлетень за межі дільниці і фотографуватися із заповненим бюлетенем також заборонено.
- Заборонено залишати на бюлетені позначки, за якими можна визначити вашу особу (такий документ визнають недійсним).
Що робити, якщо зіпсував бюлетень
Зверніться до комісії з письмовою заявою, вам повинні видати інший бюлетень, помилитись можна лише один раз.
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Фото: ЦВК