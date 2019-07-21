Виборчий бюлетень на парламентські вибори 2019, який людина помилково може зіпсувати, підлягає обміну на новий. Як заповнювати бюлетні і чому не у всіх по два бюлетеня – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Бюлетень на парламентські вибори 2019 виборець отримає на руки, коли пред’явить документ, що підтверджує його особу та громадянство України.

Далі доведеться поставити підписи: у списку виборців про отримання документа і на контрольному талоні бюлетеня.

Як заповнювати бюлетені

Вам видадуть два бюлетені, якщо ви голосуєте за місцем прописки. Один – зі списками партій, інший – із кандидатами, які балотуються по вашому мажоритарному округу.

Перший – стандартний для всіх. Другий – різниться для виборців у різних округах (довжина бюлетеня залежить від кількості депутатів, котрі балотуються).

У кожному з них необхідно поставити по одній позначці.

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Хто змінив місце голосування, той голосуватиме тільки за партійні списки.

У квадраті проти назви партії, яку ви хочете підтримати на виборах, слід поставити позначку +.

Аналогічним чином необхідно залишити позначку в другому бюлетені навпроти прізвище депутата-мажоритарника, за якого ви вирішили проголосувати в своєму окрузі.

Після цього виборець повинен особисто опустити свої бюлетені в урну на дільниці.





















Бюлетень на парламентські вибори 2019: як виглядає і як правильно заповнити / 5 фотографий

Що заборонено робити з бюлетенем

Голосувати можна лише у спеціально обладнаній кабінці.

Передавати комусь іншому свій бюлетень заборонено.

В кабінці може перебувати лише одна особа (за винятком людей, які потребують допомоги за станом здоров’я).

Виносити бюлетень за межі дільниці і фотографуватися із заповненим бюлетенем також заборонено.

Заборонено залишати на бюлетені позначки, за якими можна визначити вашу особу (такий документ визнають недійсним).

Що робити, якщо зіпсував бюлетень

Зверніться до комісії з письмовою заявою, вам повинні видати інший бюлетень, помилитись можна лише один раз.

Факти ICTV стежать за подіями навколо парламентських виборів 2019 режимі онлайн.

Фото: ЦВК