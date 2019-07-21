Ще до осені Верховна Рада IX скликання може зібратися на свою першу сесію. Закінчення війни, зниження комунальних тарифів та гучні посадки корупціонерів – саме цього, згідно з опитуваннями, від влади насамперед очікують виборці.

Від нового складу парламенту очікують, насамперед, антикорупційних рішень. Щоб справи проти високих чинів стали не піаром, а реальністю необхідно розблокувати роботу новоствореного Антикорупційного суду.

По-друге, затвердження нової редакції статті про незаконне збагачення зі спрощеною процедурою конфіскації непідтверджених статків.

У спадок новому парламенту від нинішніх нардепів перейде і закон про тимчасові слідчі комісії, який унормовує процедуру імпічменту президента. Його депутати ухвалили ще на початку червня, але без урахування позиції президента Зеленського, який його досі не підписав, але й своїм правом вето не скористався. Хоча сенсу в цьому насправді й небагато. Адже, за Конституцією, для імпічменту потрібні нереальні три чверті депутатських голосів.

Що експерти вважають більш можливим, так це обмеження депутатської недоторканності, про яке йдеться з 2000-го року. Волю розрубати цей “гордіїв вузол” нині демонструють ледь не всі політичні сили. Та часом доходять до крайнощів. Пропонують недоторканність не обмежити, а геть скасувати. І цим лякають не лише депутатів, але й юристів.

Беззахисні парламентарі – не найкращі законотворці. Тим більше, що депутатські прогули, а відтак – масове кнопкодавство, стали ледь не найбільшим бичем Ради нинішньої. Сенсорну кнопку, яка б унеможливила голосування за сусіда, так і не запровадили.

В багатьох європейських парламентах більшість рішень ухвалюють не абсолютною, як у нас, а відносною більшістю голосів. Виборці ж традиційно чекають, щоб рішення парламенту сприяли не певним людям або структурам, а відновленню справедливості і поліпшенню життя. А для цього потрібні структурні реформи і перезавантаження судової влади.

Ще одна багатостраждальна реформа, яку буде непросто ухвалити новому парламенту, запуск ринку сільгоспземель. Чвари навколо теми продажу землі тривають вже десятки років.

Всупереч земельному кодексу його щороку відкладають ще з 2002-го. Наживаються на тіньових земельних схемах не лише ділки з аграрних корпорацій, але й чиновники, які керують мільйонами гектар державних чорноземів.

Доведеться новому парламенту, напевне, заново попрацювати і над Виборчим кодексом, яким чинні нардепи епічно завершили свою каденцію. Він скасовує скандальну мажоритарку і започатковує відкриті списки, але чомусь аж з грудня 2023 року. І без урахувань пропозицій президента.

Нагадаємо, Факти ICTV стежать за подіями навколо парламентських виборів 2019.