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Де дивитися випуск Фактів ICTV і результати екзит-полу

Дивіться останні новини парламентських виборів 2019 в Україні та результати екзит-полу в режимі онлайн на Фактах ICTV.

Де дивитися випуск Фактів ICTV і результати екзит-полу

21 липня в Україні проходять парламентські вибори 2019. Українці мають можливість віддати свої голоси за одну з 22 партій та за свого фаворита на мажоритарних округах.

Читайте: Вибори до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

Факти ICTV слідкують за останніми подіями та ведуть прямі трансляції волевиявлення українців.

Зокрема вже о 20.00 з’являться результати екзит-полу.

Також Факти ICTV стежать за порушеннями під час проведення парламентських виборів 2019.

Фото: Dreamstime

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