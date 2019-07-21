Який вигляд має штаб партії Голос – читайте в матеріалі.
У штабі партії Голос журналісти та представники команди також стежать за результатами виборів до Верховної Ради 2019.
Тут облаштована сцена, де відбуваються брифінги та регулярно повідомляють про актуальні новини.
Також облаштована зона фуршету для журналістів. Пригощають кавою і різними смаколиками. У ще одному залі поставили банер, де можна залишати свої побажання або записи.
Фуршет і напої: який вигляд має штаб Голосу / 4 фотографии
Читайте: Явка на вибори до Верховної Ради 2019
Нагадаємо, Факти ICTV стежать за виборами до Верховної Ради 2019 онлайн.
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