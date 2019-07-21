Лідер партії Слуга народу Дмитро Разумков прогнозує глобальні коаліційні переговори після результатів виборів до Верховної Ради 2019.

Лідер партії Слуга народу Дмитро Разумков заявив, що після оголошення остаточних результатів виборів до Верховної Ради 2019 року пройдуть глобальні коаліційні переговори.

– Я не впевнений, що завтра вже можливо, оскільки у нас навряд чи будуть повні результати, зокрема по мажоритаржикам. Ми сьогодні, я сподіваюся, вже будемо розуміти приблизно результати виборів за партійними списками. До оголошення результатів навряд чи будуть глобальні переговори, – зазначив Разумков.

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Також він допускає, що займе пост голови Верховної Ради нового скликання, але обговорювати це питання рано.

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