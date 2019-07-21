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Факти / Україна / Політика

Глобальні коаліційні переговори будуть після результатів виборів – Разумков

Лідер партії Слуга народу Дмитро Разумков прогнозує глобальні коаліційні переговори після результатів виборів до Верховної Ради 2019.

Глобальні коаліційні переговори будуть після результатів виборів – Разумков

Лідер партії Слуга народу Дмитро Разумков заявив, що після оголошення остаточних результатів виборів до Верховної Ради 2019 року пройдуть глобальні коаліційні переговори.

– Я не впевнений, що завтра вже можливо, оскільки у нас навряд чи будуть повні результати, зокрема по мажоритаржикам. Ми сьогодні, я сподіваюся, вже будемо розуміти приблизно результати виборів за партійними списками. До оголошення результатів навряд чи будуть глобальні переговори, – зазначив Разумков.

Читайте: Вибори до Верховної Ради 2019 стартували

Також він допускає, що займе пост голови Верховної Ради нового скликання, але обговорювати це питання рано.

Раніше Факти ICTV писали, як поводитись на парламентських виборах 2019.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: УНІАН

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