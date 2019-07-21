Опозиційна платформа – За життя може отримати 36 мандатів у Верховній Раді, згідно з результатами екзит-полу. Яким буде список партії Опозиційна платформа – За життя у парламенті, читайте в матеріалі.
За попередніми результатами Національного екзит-полу, партію Опозиційна платформа – За життя підтримали 11,4% виборців. Відтак партія може отримати в новій Раді 36 мандатів.
Хто проходить у Верховну Раду від партії Опозиційна платформа – За життя
- Бойко Юрій
- Рабінович Вадим
- Медведчук Віктор
- Королевська Наталія
- Льовочкін Сергій
- Німченко Василь
- Шуфрич Нестор
- Ларін Сергій
- Дунаєв Сергій
- Козак Тарас
- Столар Вадим
- Іоффе Юлій
- Папієв Михайло
- Абрамович Ігор
- Ісаєнко Дмитро
- Скорик Микола
- Суркіс Григорій
- Кісільов Ігор
- Загородній Юрій
- Бурміч Анатолій
- Льовочкіна Юлія
- Колтунович Олександр
- Мамка Григорій
- Кальцев Володимир
- Павленко Юрій
- Приходько Наталія
- Чорний Віктор
- Борт Віталій
- Макаренко Михайло
- Волошин Олег
- Плачкова Тетяна
- Пузанов Олександр
- Мамоян Суто
- Кива Ілля
- Кузьмін Ренат
- Качний Олександр
Читайте: Результати екзит-полу 2019
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