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Хто проходить у Верховну Раду від партії Опозиційна платформа – За життя

Опозиційна платформа – За життя може отримати 36 мандатів у Верховній Раді, згідно з результатами екзит-полу. Яким буде список партії Опозиційна платформа – За життя у парламенті, читайте в матеріалі.

Опозиційна платформа За життя

За попередніми результатами Національного екзит-полу, партію Опозиційна платформа – За життя підтримали 11,4% виборців. Відтак партія може отримати в новій Раді 36 мандатів.

Хто проходить у Верховну Раду від партії Опозиційна платформа – За життя

  1. Бойко Юрій
  2. Рабінович Вадим
  3. Медведчук Віктор
  4. Королевська Наталія
  5. Льовочкін Сергій
  6. Німченко Василь
  7. Шуфрич Нестор
  8. Ларін Сергій
  9. Дунаєв Сергій
  10. Козак Тарас
  11. Столар Вадим
  12. Іоффе Юлій
  13. Папієв Михайло
  14. Абрамович Ігор
  15. Ісаєнко Дмитро
  16. Скорик Микола
  17. Суркіс Григорій
  18. Кісільов Ігор
  19. Загородній Юрій
  20. Бурміч Анатолій
  21. Льовочкіна Юлія
  22. Колтунович Олександр
  23. Мамка Григорій
  24. Кальцев Володимир
  25. Павленко Юрій
  26. Приходько Наталія
  27. Чорний Віктор
  28. Борт Віталій
  29. Макаренко Михайло
  30. Волошин Олег
  31. Плачкова Тетяна
  32. Пузанов Олександр
  33. Мамоян Суто
  34. Кива Ілля
  35. Кузьмін Ренат
  36. Качний Олександр

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