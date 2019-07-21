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Факти / Інфографіка

Хто проходить у Верховну Раду від партії Слуга народу

Слуга народу може отримати 130 мандатів у Верховній Раді, згідно з результатами екзит-полу. Яким буде список партії Слуга народу в парламенті, читайте в матеріалі.

Слуга народу

За попередніми результатами Національного екзит-полу, партію Слуга народу підтримали 43,9% виборців. Відтак партія може отримати в новій Раді 130 мандатів.

Хто проходить у Верховну Раду від партії Слуга народу

Партія Слуга Народу Повний Список Кандидатів у Народні Депутати

Читайте: Результати екзит-полу 2019

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