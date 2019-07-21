Що відбувалось у штабі Голос під час парламентських виборів, який настрій у команди та якою була реакція на результати екзит-полу – читайте у репортажі Фактів ICTV.

Святослав Вакарчук прибув на виборчу дільницю близько 13.30. Лідер партії звернувся до всіх українців з проханням прийти на вибори та свідомо віддати свій голос.

– Звертаюсь з проханням до всіх, хто ще не проголосував – незалежно від ваших партійних уподобань, прийдіть, будь ласка, і проголосуйте. Це дуже важливо, бо від вашого голосу залежить майбутнє країни.

О 15.00 Вакарчук прибув до свого штабу, розташованого у Stereo Plaza, однак ненадовго. Разом з іншими членами команди політик вирішив “проконтролювати”, як просувається голосування на різних виборчих дільницях.

– Дуже класний настрій! У мене було набагато більше переживань, і я був більш напружений на початку виборчої кампанії, ніж зараз, – ділиться емоціями Святослав Вакарчук.

Тим часом, поки усе було спокійно, ми пройшлися штабом, аби показати, як він виглядав зсередини.

Приміщення дуже просторе та розділене на кілька кімнат. У першій – сцена для брифінгів та невеликий фуршет.













І все буде добре: як пройшли парламентські вибори у штабі Голос / 3 фотографии

Завдяки такій напівтемряві починає здаватися, що ти знаходишся на якомусь камерному концерті у невеликому барі, і зараз Вакарчук вийде на сцену не з політичною промовою, а з новою піснею.

Друга кімната світла, має столики для роботи та помаранчеві пуфи для відпочинку. Саме у цій залі зазвичай працювали представники штабу.









І все буде добре: як пройшли парламентські вибори у штабі Голос / 2 фотографии

– Основна відмінність нашої партії від інших, радше від старих партій, у тому, що у нас усі молоді представники, які жодного разу не були задіяні у корумпованих схемах, – розповідає представниця штабу.

Аби у вас склалося цілісне враження, як виглядав штаб, ми зняли для вас невеликий огляд.

Щодо фуршету, то тут організатори попрацювала добре. Починаючи від різноманітних фруктів та ягід, до хамону, запеченого м’яса та риби.

























І все буде добре: як пройшли парламентські вибори у штабі Голос / 6 фотографий

Нічого незвичного не було, але страв на різні смаки було вдосталь.

За результатами даних Національного екзит-полу станом на 18.00, партія Голос набрала 6,3%.

Як відреагував на такий показник Святослав Вакарчук, дивіться у нашому відео.

– Щодо коаліції – буде видно вже після оголошення точних результатів, адже зараз ми не до кінця розуміємо, чи буде це коаліція двох партій чи трьох. Але ми точно знаємо, що за жодних обставин не об’єднаємось з проросійськими партіями, – коментують представники партії Голос.

Наостанок Вакарчук зазначив, що прихід його партії у політику – це вже перемога, але все ж, варто дочекатися результатів ЦВК.

– Я абсолютно впевнений у тому, що результат, який ми зараз покажемо, буде дуже знаковим для України. Це тільки початок великої довгої дороги. Я точно знаю, що ми уже перемогли як нова політична сила з тим фактом, що ми пішли до парламенту і показали абсолютно новий стандарт української політики, а далі – більше.

Загалом, протягом дня у штабі панувала позитивна невимушена атмосфера, Святослав Вакарчук радо спілкувався з журналістами та іншими гостями, а після оголошення результатів на усіх чекав вініловий діджей-сет від басиста гурту Океан Ельзи.

До речі, ми також писали, як проходили вибори до Верховної Ради по всій території України.

Анастасія Дячкіна