У понеділок, 22 липня, після голосування на парламентських виборах в Україні курс долара може вирости максимум на 10 копійок.

Курс долара після виборів у Раду може вирости в межах 10 копійок.

Старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб вважає, що у найближчий тиждень після виборів курс долара до гривні сильно не зміниться.

– Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 25,8/26,0 грн, – зазначив він.

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На його думку, передвиборна кампанія практично не позначилася на валютному ринку.

– Більш того, якщо у четвер долар на міжбанку спробував піднятися вище 26 грн, то вже у п’ятницю повернувся нижче цієї планки, – додав експерт.

Раніше Факти ICTV писали про те, що українські підприємці покращили прогноз щодо курсу гривні.