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На Буковині кандидат у депутати опублікувала фото з бюлетенем

На Буковині кандидат у народні депутати опублікувала знімок з бюлетенем.

На Буковині кандидат у депутати опублікувала фото з бюлетенем

На Буковині кіберполіція виявила фотографію з виборчим бюлетенем, який опублікувала кандидат у народні депутати.

Читайте: Порушення на парламентських виборах 2019

– Під час моніторингу мережі інтернет кіберполіції виявила повідомлення кандидата в народні депутати України, в якому розміщена її фотографія з виборчим бюлетенем, – розповіли у прес-службі ГУНП в Чернівецькій області.

Факти ICTV стежать за подіями навколо парламентських виборів 2019 режимі онлайн.

Джерело: ОПОРА

Фото: УНІАН

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