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Факти / Україна

На Донбасі поранено двох військових

20 липня двоє українських військових отримали поранення на Донбасі.

На Донбасі поранено двох військових

Двоє українських військових отримали поранення в результаті обстрілів з боку проросійських бойовиків.

Сепаратисти 26 разів порушили режим припинення вогню і 12 разів застосували заборонену Мінськими угодами зброю.

Обстріли велися з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібрів 120 та 82 мм.

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Також бойовики стріляли з гранатометів різних систем, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Обстріли велися в районі населених пунктів Гранітне, Лебединське, Піски, Талаківка, Павлопіль, Новотроїцьке, Красногорівка, Водяне, Богданівка, Пищевик, Мар’їнка, Щастя, Артем, Новолуганське, Луганське, Попасна, Новоолександрівка, Катеринівка та Новозванівка.

21 липня обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, на Донбасі з опівночі 21 липня стартувало нове перемир’я, під час якого вперше забороняється “будь-яке ведення вогню”.

Джерело: Штаб ООС

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