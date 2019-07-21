У Херсонській області на 185-му окрузі виникли проблеми із кількістю бюлетенів через велику кількість відпочивальників на Арабатській Стрілці, що змінили місце голосування, і військових.

У Херсонській області у 185-му окрузі існує ризик виникнення дефіциту бюлетенів через велику кількість туристів, які змінили місце голосування.

– За нашою інформацією, не надійшли вчасно бюлетені з врахуванням виборців, які змінили місце реєстрації та відпочивають на Арабатській Стрілці на Азовському морі, і з врахуванням військових однієї з частин по цьому ж, 185-му округу, – зазначив керівник Херсонської обласної організації КВУ Дементій Білий.

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Він додав, що такі проблеми виникли через відсутність практики голосування у літній сезон у курортних районах.

– На 185 окрузі голосують військові, то там проблема виникла через те, що ДВК не може дістатися в ОВК за додатковими бюлетенями, бо у них немає пального для автомобіля для цієї незапланованої поїздки, – додав Дементій Білий.

На Херсонщині на виборах до Ради тимчасово змінили місце голосування майже 9 200 громадян, що на 3 тис. більше, ніж на виборах президента.

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