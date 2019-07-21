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На одній дільниці Дніпропетровщини проголосували 100% виборців

На одній з виборчих дільниць у місті Покров на Дніпропетровщині вже проголосували всі 100% виборців.

На одній дільниці Дніпропетровщини проголосували 100% виборців

На Дніпропетровщині у місті Покров вже проголосували усі 100% виборців на дільниці №120852.

– Станом на 9.50 на виборчій дільниці №120852 проголосували всі виборці. Загалом кількість виборців становить 96 громадян, – повідомляють в ОПОРІ.

Читайте: У вишиванках і з невеликими чергами: як українці голосують за кордоном

ДВК №120852 розташована у державній установі Покровський виправний центр (№79).

Факти ICTV стежать за подіями навколо парламентських виборів 2019 режимі онлайн.

Джерело: ОПОРА

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