Партія Слуга народу оприлюднила повний список кандидатів у народні депутати України.

Політсила Слуга народу опублікувала повний список партії із 201 кандидата в депутати в загальнодержавному виборчому окрузі на вибори до Верховної Ради.

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Раніше з партії виключили Ірину Панченко, Дмитра Співака і Гутцайта Вадима. На їх місця включили інших кандидатів. Так, у партію увійшли політолог Микита Потураєв, Артем Нагаєвський, Павло Якименко, Михайло Соколов та Артем Кунаєв.

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Список партії Слуга народу:

Раніше Факти ICTV писали, що на з’їзді партії Слуга народу озвучили передвиборчу програму політсили.