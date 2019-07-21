З’явились попередні результати голосування. Хто подолав бар’єр на виборах до Верховної Ради 2019, чому голоси розподілились таким чином та скільки місць у Раді можуть отримати політсили – у матеріалі Фактів ICTV.

Попередні результати голосування свідчать, що до Ради проходять п’ять партій.

Перші результати голосування оприлюднив Національний екзит-пол.

Зазначимо, що можлива похибка на виборах до Верховної Ради 2019 становить до 2,5% для лідерів та 0,5-1% для інших партій, отож ситуація ще може змінитись.

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– У нас ще 0,5-1% похибки. Це точність, з якою працюють соціологи. Тому Смешко зараз на межі – може пройти, а може не пройти, – пояснює Ірина Бекешкіна, директор Фонду Демократичні ініціативи.

Скільки мандатів отримають партії

З 450 мандатів народних депутатів 225 віддаються партіям, а ще 225 – мажоритарникам (через тимчасову окупацію їх цього року 199).

Розподіл місць серед мажоритарників можна буде розрахувати тільки за результатами ЦВК.

Втім, вже за даними Національного екзит-полу можна порахувати, скільки місць отримають партії. Наголошуємо – це лише приблизні цифри. Більш точно – після результатів ЦВК.

Чому в парламент пройшли саме ці партії?

Результати, принаймні ті, які оприлюднив Національний екзит-пол, прогнозовані. Такі дані показували соцопитування за тиждень до виборів.

44,2%, які взяла партія Слуга народу, свідчать, що монопольної більшості у наступному парламенті не буде, впевнений політолог Олександр Антонюк.

– Ми не знаємо, скільки візьмуть мажоритарники. Однак все одно їм доведеться втягувати когось в коаліцію – чи це буде Голос, чи це буде Батьківщина.

До речі, як перша, так і друга партії неодноразово заявляли про готовність до коаліції з президентською політсилою.

На другому місці опинилась Опозиційна платформа – 11,5%. Політолог наголошує – наявність великої кількості політичних гравців на одному патріотичному електоральному полі розмило єдину силу, а тому опозиція взяла такий відсоток.

– Якщо б був один політичний проект, я думаю, що парламент був би не менш проукраїнським, ніж попереднього скликання.

І Українська стратегія Гройсмана, і Європейська солідарність, і частково Голос мали однаковий електорат.

Політолог додає, що Українська стратегія Гройсмана, яка за попередніми даними набрала 2,2%, мала шанси, але їй не вистачило часу для розбудови політсили. Окрім того, Антонюк зазначив, що не вистачило і довіри виборця.

– Не можна “топити” проти своїх партнерів. Могла б бути більша толерантність.

На грані опинилась і партія Ігоря Смешка, лідер якої на президентських виборах отримав значний відсоток – 6,04%. Це обумовлено якістю списку, яку презентувала політсила, зазначив експерт.

– Список не тієї якості, на який розраховував консервативний виборець. Кампанія, по суті, була провальна.

На цих виборах спрацювало те, що люди давно хотіли запит на нові обличчя. Це і обумовило високі рейтинги Слуги народу, зазначила Ірина Бекешкіна.

Новостворена партія Голос, яка також позиціонувала себе як несистемна політсила, отримала 6,3%, що дає підстави говорили про те, що вона пройшла.

– Голос частково взяв відсоток Слуги народу, частково – Європейської солідарності, – пояснює Бекешкіна.

Явка виборців поки що невідома, але вже зараз можна казати, що вона нижче, ніж звичайно. Соціолог зазначила, що низька явка зумовлена порою року:

– Літо. Хтось у відпустках, хтось поїхав працювати за кордон.

А що з мажоритарниками?

Дані на 199 мажоритарних округах оголосить ЦВК. Які мажоритарники переможуть, сказати складно, втім, вже зараз прогнозують, що Слуга народу може перемогти на більшості округів.

Про це, до речі, кажуть і в самому штабі:

– Ми розуміємо, що з великою імовірністю у нас буде велика фракція, багато мажоритарників, а це означає велику відповідальність за те, що буде в країні п’ять років, – зазначила Галина Янченко, №5 у списку партії.

Антонюк пояснює таку популярність тим, що виборці голосували більше за бренд, аніж за персоналії.

– Люди, які голосували за Слугу народу, автоматично голосували за такого ж мажоритарника.

Окрім того, він додає, що Слуга народу, як і на президентських вибрах, відзначився хорошою організацією.

– У них був непогано розвинений бек-офіс. Він синхронізував виборчу кампанію всіх мажоритарників – вони всі були в одному кольорі, в одному шрифті і в одній стилістиці. Це зіграло.

Отож, за попередніми даними наступний парламент буде представлений п’ятьма партіями. Більш конкретні цифри побачимо за кілька днів, коли ЦВК опрацює більшу кількість протоколів. Ну а поки – парламентські вибори позаду і можна перевести дихання.

Лілія Ященко