МВС володіє інформацією про спроби Росії зірвати виборчий процес в Україні.

Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк повідомив про намагання країни-агресора зірвати виборчий процес в Україні, зокрема у Донецькій і Луганській області.

– Ми фіксуємо людей спортивної зовнішності, які представляються спостерігачами, – уточнив він.

Водночас, за його словами, поки що правопорушень немає.

Читайте: Вибори до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

– Але ми дуже уважно відстежуємо ситуацію. У нас проблемними вважаються 85 округів, – наголосив радник глави МВС та попередив про відповідальність за спроби дестабілізувати ситуацію.

До речі, у Бахмуті Донецької області 15-річній дівчинці прийшло запрошення взяти участь у виборах Верховної Ради і вона проголосувала.