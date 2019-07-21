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Факти / Україна

РФ заслала на Донбас “спостерігачів” спортивної зовнішності – МВС

МВС володіє інформацією про спроби Росії зірвати виборчий процес в Україні.

Вибори в парламент 2019

Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк повідомив про намагання країни-агресора зірвати виборчий процес в Україні, зокрема у Донецькій і Луганській області.

– Ми фіксуємо людей спортивної зовнішності, які представляються спостерігачами, – уточнив він.

Водночас, за його словами, поки що правопорушень немає.

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– Але ми дуже уважно відстежуємо ситуацію. У нас проблемними вважаються 85 округів, – наголосив радник глави МВС та попередив про відповідальність за спроби дестабілізувати ситуацію.

До речі, у Бахмуті Донецької області 15-річній дівчинці прийшло запрошення взяти участь у виборах Верховної Ради і вона проголосувала.

Джерело: МВС

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