МВС володіє інформацією про спроби Росії зірвати виборчий процес в Україні.
Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк повідомив про намагання країни-агресора зірвати виборчий процес в Україні, зокрема у Донецькій і Луганській області.
– Ми фіксуємо людей спортивної зовнішності, які представляються спостерігачами, – уточнив він.
Водночас, за його словами, поки що правопорушень немає.
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– Але ми дуже уважно відстежуємо ситуацію. У нас проблемними вважаються 85 округів, – наголосив радник глави МВС та попередив про відповідальність за спроби дестабілізувати ситуацію.
До речі, у Бахмуті Донецької області 15-річній дівчинці прийшло запрошення взяти участь у виборах Верховної Ради і вона проголосувала.
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