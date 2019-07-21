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Факти / Україна

У Харкові троє осіб порвали свої бюлетені

У Харкові під час голосування на парламентських виборах були зафіксовані три порушення.

У Харкові троє осіб порвали свої бюлетені

На виборчих дільницях у Київському та Індустріальному районах Харькова під час парламентських виборів були зафіксовані три правопорушення.

По вулиці Повздовжній 59-річний чоловік у стані алкогольного сп‘яніння порвав свій бюлетень та викинув його біля урни.

Два аналогічних випадки були зафіксовані поліцією Індустріального району. На різних дільницях жінки порвали свої бюлетені. Зараз поліція проводить перевірку даних фактів.

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На місці події працює слідчо-оперативна група. Інформацію внесено до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень поліції.

До речі, біля дільниці у Коростишеві затримали трьох озброєних 20-річних молодиків.

Джерело: Нацполіція

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