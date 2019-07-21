Перші результати виборів свідчать, що шість партій, які отримали більше 2% голосів на виборах до Верховної Ради 2019, можуть отримувати бюджетне фінансування. Серед них – Партія Шарія та Опозиційний блок.

Результати екзит-полу свідчать, що п’ять партій проходять до Верховної Ради. Окрім того, ще шість партій долають бар’єр у 2%, а тому можуть розраховувати на бюджетне фінансування наступні п’ять років.

До таких партій, зокрема, належать:

Сила і честь – 4,3%

Опозиційний блок – 3,3%

Партія Шарія – 3,1%

Радикальна партія Олега Ляшка – 2,8%

Українська стратегія Гройсмана – 2,2%

Читайте: Результати екзит-полу 2019

Закон про фінансування політичних партій із державного бюджету був одним був однією з вимог Європейського Союзу щодо надання безвізового режиму.

Основне завдання цього закону – зменшення залежності партій від приватних донорів.

Сума фінансування буде розраховуватись після результатів виборів. Вона становитиме 2% від мінімальної зарплати помножені на кількість виборців, які проголосували.

Законом передбачено, що кошти розподілятимуться пропорційно – хто більший відсоток набрав, той більше коштів і отримає.

Факти ICTV порахували, скільки можуть отримати партії. Враховуючи, що у другому турі президентських виборів проголосувало 17 млн українців, партії можуть отримати до 1,1 млрд грн з державного бюджету.

Нагадаємо, стежити за підрахунком голосів ви можете у нашому онлайні: Підрахунок голосів ЦВК на Виборах до Верховної Ради 2019