PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Список Батьківщини на виборах – перша 50-ка

Всеукраїнське об’єднання Батьківщина оприлюднило список кандидатів у народні депутати на позачергових парламентських виборах 21 липня.

Список Батьківщини на виборах – перша 50-ка

Список Батьківщини на виборах до Верховної Ради очолила Юлія Тимошенко.

Читайте: Вибори до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

Партія показала перших 50 кандидатів:

1. Юлія Тимошенко

2. Сергій Тарута

3. Валентин Наливайченко

4. Сергій Соболєв

5. Олена Кондратюк

6. Іван Кириленко

7. Андрій Кожем’якін

8. Григорій Немиря

Читайте: Явка на вибори до Верховної Ради 2019

9. Сергій Власенко

10. Валерій Дубіль

11. Олександр Абдуллін

12. Іван Крулько

13. Анжеліка Лабунська

14. Костянтин Бондарєв

15. Михайло Цимбалюк

16. Віталій Данілов

17. Ольга Бєлькова

18. Олексій Кучеренко

19. Андрій Ніколаєнко

20. Михайло Волинець

21. Андрій Пузійчук

22. Альона Шкрум

23. Володимир Кабаченко

24. Вадим Івченко

25. Сергій Євтушок

26. Михайло Соколов

27. Богдан Лукашук

28. Михайло Лівінський

29. Олександр Чорноіваненко

30. Маркіян Лубківський

31. Сергій Митрофанський

32. Олексій Рябчин

33. Василь Гладій

34. Мгер Куюмчан

35. Микола Тихонов

36. Валерій Бондарук

37. Олександра Кужель

38. Олег Радковський

39. Юрій Тренкін

40. Іван Курах

41. Ірина Верігіна

42. Микола Сліпченко

43. Катерина Гогунська

44. Віктор Олійник

45. Сергій Подгорний

46. Олена Шустік

47. Ольга Боднар-Петровська

48. Андрій Павловський

49. Іван Томич

50. Катерина Приходько.

Нагадаємо, під час з’їзду Батьківщина оголосила першу п’ятірку партії перед виборами до Ради.

Джерело: Батьківщина

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

В Авдіївці виборцям поклали ручки зі зникаючим чорнилом
У Маріуполі виборець прикріпив до бюлетеня презерватив
На Кіровоградщині з каструлі зробили сейф для бюлетенів
На Буковині кандидат у депутати опублікувала фото з бюлетенем
Вибори до Ради проходять без системних порушень – ЦВК
Явка на вибори 2019 до Верховної Ради України
Явка на виборах до Верховної Ради на 12.00 по областям
Цей шанс згаяти не можна: Кучма проголосував на виборах до Ради
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка