Всеукраїнське об’єднання Батьківщина оприлюднило список кандидатів у народні депутати на позачергових парламентських виборах 21 липня.

Список Батьківщини на виборах до Верховної Ради очолила Юлія Тимошенко.

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Партія показала перших 50 кандидатів:

1. Юлія Тимошенко

2. Сергій Тарута

3. Валентин Наливайченко

4. Сергій Соболєв

5. Олена Кондратюк

6. Іван Кириленко

7. Андрій Кожем’якін

8. Григорій Немиря

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9. Сергій Власенко

10. Валерій Дубіль

11. Олександр Абдуллін

12. Іван Крулько

13. Анжеліка Лабунська

14. Костянтин Бондарєв

15. Михайло Цимбалюк

16. Віталій Данілов

17. Ольга Бєлькова

18. Олексій Кучеренко

19. Андрій Ніколаєнко

20. Михайло Волинець

21. Андрій Пузійчук

22. Альона Шкрум

23. Володимир Кабаченко

24. Вадим Івченко

25. Сергій Євтушок

26. Михайло Соколов

27. Богдан Лукашук

28. Михайло Лівінський

29. Олександр Чорноіваненко

30. Маркіян Лубківський

31. Сергій Митрофанський

32. Олексій Рябчин

33. Василь Гладій

34. Мгер Куюмчан

35. Микола Тихонов

36. Валерій Бондарук

37. Олександра Кужель

38. Олег Радковський

39. Юрій Тренкін

40. Іван Курах

41. Ірина Верігіна

42. Микола Сліпченко

43. Катерина Гогунська

44. Віктор Олійник

45. Сергій Подгорний

46. Олена Шустік

47. Ольга Боднар-Петровська

48. Андрій Павловський

49. Іван Томич

50. Катерина Приходько.

Нагадаємо, під час з’їзду Батьківщина оголосила першу п’ятірку партії перед виборами до Ради.

Джерело: Батьківщина